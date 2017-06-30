Суд частично удовлетворил иск Депардье о возврате списанных с его счета средств

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск гражданина РФ Жерара Депардье к предпринимательнице Елене Лазаревой о возврате списанных с его счета денежных средств. Как передает корреспондент ТАСС, из требуемой по иску суммы в 6,7 млн рублей актеру присуждено более 5 млн рублей.

"Исковые требования Жерара Депардье удовлетворить частично", - огласила решение судья.

Ранее арбитражные суды Москвы уже взыскали с Лазаревой около 600 тыс. рублей в качестве необоснованно списанных с банковской карты Депардье.

Согласно материалам иска, в 2016 году с карты Депардье было списано около 7 млн рублей на счет Лазаревой в качестве займа. По утверждению представителя истца, Депардье с Лазаревой не знаком, в долг ей не давал, а операции по списанию средств расценивает как незаконные.

Депардье в декабре 2016 года подал три иска к Лазаревой на общую сумму более 7,2 млн рублей. Первый иск был удовлетворен ранее, еще два объединены в одно производство.

Ответчик утверждает, что оказывала актеру услуги по регистрации юридического лица, подаче налоговых деклараций и обеспечению его контактов с рядом киностудий на территории СНГ.