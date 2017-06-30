СК установил новые эпизоды преступной деятельности главы Татфондбанка

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Татарстану совместно с УФСБ И МВД региона установили новые эпизоды преступной деятельности бывшего председателя правления обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"24 декабря 2014 года ПАО "Татфондбанк" заключило с ООО "Аида и Д" договор о выделении кредита на сумму 133,7 млн рублей без залога и поручительства, … на расчетный счет ООО "Аида и Д" были перечислены 60 млн рублей, которые сразу были переведены на счет ООО "Новая Нефтехимия", которое в этот же день перечислила деньги ООО "Аида и Д". Далее 40 млн рублей из полученной суммы ООО "Аида и Д" перечислило на счет члена Совета директоров ПАО "Татфондбанк" Мусина, которые он использовал по своему усмотрению", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, аналогичным образом 15 января 2015 года Мусин присвоил кредитные средства Татфондбанка в размере 40 млн рублей, выданные ООО "Аида и Д" в качестве очередного транша, полученного 14 января 2015 года по договору кредитной линии.

Схемы в Интехбанке и "Советском"

В октябре 2015 года ЦБ РФ ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в банке "Советский". АСВ в марте 2016 года провело конкурсный отбор банка для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства, победителем был признан Татфондбанк. В рамках проведения мероприятий по санации в конце апреля 2016 года банк "Советский" под руководством Марата Загидуллина (бывший председатель правления банка "Советский") и Мусина получил государственный целевой кредит в сумме 10,7 млрд рублей от АСВ.

После получения кредита вся сумма и денежные средства вкладчиков банка "Советский" в размере не менее 15 млрд рублей были перечислены по договору межбанковского кредита в Татфондбанк. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком "Советский" и "Татфондбанк", признаны недействительными.

В сентябре 2016 года Интехбанк на основании заключенных договоров займа с Тимер банком и банком "Советский" получил облигации Татфондбанка в размере 3,9 млрд рублей. Затем Интехбанк по указанию Мусина и неустановленных лиц из числа руководства Татфондбанка заключил сделку РЕПО с ЦБ РФ по размещению облигаций Татфондбанка. В результате на корреспондентский счет Интехбанка из ЦБ РФ поступило около 3,6 млрд рублей, которые в последующем были перечислены на счет Ностро Интехбанка, находящийся в Татфондбанке.

Татфондбанк получил возможность пользоваться деньгами Интехбанка в сумме около 3,6 млрд рублей, но по первому требованию последних должно было их предоставить. В декабре 2016 года Интехбанк направил в адрес Татфондбанка требование о возврате денег, однако со стороны Татфондбанка данное требование удовлетворено не было.

Дело главы Татфондбанка

3 марта по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля 2017 года был арестован бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

В отношении Мусина 6 апреля было возбуждено новое уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". По версии следствия, депутат Госсовета Татарстана Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО "Урман" на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО "Интерстар" в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 207 млн рублей.

11 апреля Приволжский районный суд Казани продлил арест Мусина на три месяца - до 16 июля 2017 года. 24 апреля сотрудники следственных органов СК РФ по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении Мусина выявили второй эпизод преступной деятельности. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка в декабре 2016 года, зная, что банк неплатежеспособен, незаконно вывели часть залогового имущества ООО "ТДК-Актив" по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ, на сумму более 1 млрд рублей.

Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.