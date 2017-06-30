Российские туристы остаются в аэропорту Бургаса из-за задержки авиарейсов

СОФИЯ, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Сотни российских туристов застряли в аэропорту Бургаса из-за задержки рейсов авиакомпании Bulgaria air Москву и Санкт-Петербург.

Как сообщает телекомпания bTV, свыше 200 человек, в том числе дети, возвращающиеся в Санкт-Петербурге, уже с 4.00 мск пятницы блокированы в транзитной зоне аэропорта.

По предварительным данным, причиной задержки рейсов на Москву стали неблагоприятные метеоусловия в российской столице, а рейс в Петербург отложен из-за неисправности воздушного судна.

"Начиная с 24 июня болгарская авиакомпания практически постоянно нарушает график авиаперевозок. На данный момент уже на несколько часов задержаны пять рейсов в Москву и Санкт-Петербург. От пассажиров поступают жалобы, что авиакомпания не обеспечивает их адекватным питанием и не информирует о ситуации", - сообщила ТАСС вице-консул Генерального консульства РФ в Варне Александра Дергачева.

Дипломат отметила, что у консульства тоже возникают сложности в общении с авиакомпанией, так как ее телефоны не отвечают. Кроме того, пассажирам не выдаются справки о задержке авиарейсов.

В Министерстве туризма Болгарии корреспондента ТАСС заверили, что окажут россиянам необходимую помощь. "В Минтуризма жалоб от россиян пока не поступало, но мы оперативно вмешаемся в ситуацию и окажем им необходимую помощь", - сообщила представитель ведомства Албена Методиева.