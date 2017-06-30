В трех регионах ЦФО остаются без света из-за непогоды более 20 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек остаются без электроэнергии из-за сильных ливней и гроз, прошедших в Калужской и Тульской областях, сообщили в пятницу в пресс-службе Минэнерго РФ.

Энергетики из еще одного региона Центрального федерального округа (ЦФО) - Владимирской области - точное количество оставшихся без света людей не сообщают, однако, по их данным, в зону отключения попали 37 населенных пунктов региона.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе дождя, грозы и ветра с порывами до 18 метров в секунду, в Калужской и Тульской области без электроснабжения остались бытовые потребители общей численностью около 20 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго РФ.

Уточняется, что в Калужской области без света остались около 9,4 тыс. человек, в Тульской - более 10 тыс. человек. По данным Минэнерго, для устранения неисправностей на сетях и восстановления электроснабжения в регионах привлечено 53 ремонтно-восстановительные бригады общей численностью около 120 человек, задействовано 57 единиц спецтехники.

"Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ", - отметили в ведомстве.

Во Владимирской области, по информации сетевой компании "Владимирэнерго", в зону отключения из-за непогоды попали 37 населенных пунктов. По данным на 19:40 мск, аварийно-восстановительные работы проводятся в Александровском, Петушинском, Собинском и Суздальском районах. Точное количество потребителей, оставшихся без электроэнергии, не называется.

Ранее сообщалось, что без электричества остались 7 тыс. человек в Тульской области и 4,5 тыс. человек в Калужской области.