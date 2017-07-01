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DM: двое мужчин с мачете задержаны в Кардиффе перед концертом Джастина Бибера

Происшествия
1 июля, 2:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

По информации издания, один из мужчин достал мачете и начал выкрикивать угрожающие заявления в адрес мусульман после спора с таксистом

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Goals & Highlights/Youtube

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Британская полиция задержала двух мужчин недалеко от стадиона в городе Кардифф после того, как один из них достал мачете и начал выкрикивать угрожающие заявления в адрес мусульман. Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По ее информации, мужчина начал размахивать холодным оружием после спора с водителем такси. В результате инцидента, произошедшего за несколько часов до концерта канадского певца Джастина Бибера на стадионе, никто не пострадал, отмечает издание. По его данным, полиция произошедшее с терроризмом не связывает.

Как добавляет газета Daily Mirror, 27-летний мужчина был задержан по подозрению в хулиганстве, а 19-летний участник инцидента - по причине угрожающего поведения. Оба в настоящее время находятся под стражей в Кардиффе.

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