Тунгусский заповедник закрыт в Красноярском крае из-за сложной обстановки с пожарами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный природный заповедник "Тунгусский" закрыт для посетителей в связи со сложной лесопожарной обстановкой и введением режима чрезвычайной ситуации в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС.

"Туристическим группам и местному населению закрыт доступ на территорию заповедника до улучшения лесопожарной обстановки", - сказал представитель ГУ МЧС.

Отделом охраны заповедной территории усилен контроль на границах заповедника, а также увеличено количество патрульных мероприятий.