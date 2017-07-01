Тунгусский заповедник закрыт в Красноярском крае из-за сложной обстановки с пожарами

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Государственный природный заповедник "Тунгусский" закрыт для посетителей в связи со сложной лесопожарной обстановкой и введением режима чрезвычайной ситуации в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом главке МЧС.
"Туристическим группам и местному населению закрыт доступ на территорию заповедника до улучшения лесопожарной обстановки", - сказал представитель ГУ МЧС.
Отделом охраны заповедной территории усилен контроль на границах заповедника, а также увеличено количество патрульных мероприятий.