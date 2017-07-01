В проливе Па-де-Кале столкнулись танкер и грузовое судно

Главный тренер сборной Чили Пицци назвал стадион "Санкт-Петербург" очень красивой аренойСпорт 1 июля, 13:09
Видаль: в финале Кубка конфедераций сыграет лучшая сборная Чили в историиСпорт 1 июля, 13:04
Итальянская клиника подтвердила, что Манолас не прибыл на медосмотр для ФК "Зенит"Спорт 1 июля, 12:59
Мутко: Россия проводит последовательную политику нетерпимости к допингуСпорт 1 июля, 12:46
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.AМеждународная панорама 1 июля, 12:32
Мутко: использование паспорта болельщика в РФПЛ будет рассмотрено после ЧМ-2018Спорт 1 июля, 12:27
Инфантино: положительные допинг-тесты в футболе скрыть невозможноСпорт 1 июля, 12:25
Мутко: нет никаких фактов о допинге в российском футболеСпорт 1 июля, 12:17
Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по скалолазанию в соревновании на скоростьСпорт 1 июля, 12:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Столкновение танкера, перевозящего 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна произошло в ночь на субботу в проливе Па-де-Кале (между материковой частью Европы и островом Великобритания). Об этом сообщает Agence France-Presse.
По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено.
Как сообщается, оба судна шли под флагами Гонконга.