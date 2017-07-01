В проливе Па-де-Кале столкнулись танкер и грузовое судно

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Столкновение танкера, перевозящего 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна произошло в ночь на субботу в проливе Па-де-Кале (между материковой частью Европы и островом Великобритания). Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено.

Как сообщается, оба судна шли под флагами Гонконга.