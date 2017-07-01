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В проливе Па-де-Кале столкнулись танкер и грузовое судно

Происшествия
1 июля, 12:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 1, июля. /ТАСС

На данный момент разлива нефти не обнаружено

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ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Столкновение танкера, перевозящего 38 тысяч тонн нефти, и грузового судна произошло в ночь на субботу в проливе Па-де-Кале (между материковой частью Европы и островом Великобритания). Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его информации, в результате ЧП никто не пострадал. Столкновение произошло в территориальных водах Великобритании. Разлива нефти на данный момент не обнаружено.

Как сообщается, оба судна шли под флагами Гонконга.

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