В Приамурье заведено уголовное дело на мужчину, ударившего фельдшера

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Участник ДТП в Белогорске Амурской области, ударивший пришедшую ему на помощь женщину-фельдшера, попал под уголовное преследование, возбуждено дело по статье УК РФ "Побои". Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

"Предварительно установлено, что бригада скорой помощи возвращалась с вызова, по пути медработники увидели ДТП и остановились для оказания экстренной помощи. Женщина-фельдшер предложила одному из участников ДТП помощь. Тот ответил отказом, а когда медик достала телефон, чтобы позвонить, толкнул ее и ударил", - сказали в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел полиции, он отказался от медицинского освидетельствования. По статье 116 УК РФ ("Побои") ему грозит до двух лет лишения свободы.