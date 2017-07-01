Транспортная прокуратура начала проверку после массовых задержек авиарейсов в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку в связи с массовыми задержками авиарейсов в столичных аэропортах и контролирует соблюдение прав пассажиров. 1 июля в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов.

"Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - сообщили в пресс-службе ММТП. В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства.

"В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в транспортной прокуратуре.