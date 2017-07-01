Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Транспортная прокуратура начала проверку после массовых задержек авиарейсов в Москве

Происшествия
1 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

В аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) начала проверку в связи с массовыми задержками авиарейсов в столичных аэропортах и контролирует соблюдение прав пассажиров. 1 июля в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 110 авиарейсов.

"Сложившаяся ситуация находится на контроле Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, особое внимание уделяется соблюдению прав пассажиров", - сообщили в пресс-службе ММТП. В связи с этим прокуратурой инициирована проверка, проводится сбор информации в связи с возможным нарушением авиакомпаниями лицензионного законодательства.

"В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в транспортной прокуратуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
New York Post опубликовала статью о Трампе из трех слов
2
Число пострадавших от удара стихии в Москве увеличилось до 16 человек
3
В Токио вступил в силу запрет на свидания за деньги для школьниц
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
СБУ обвинила спецслужбы РФ в причастности к атаке вируса Petya.A
6
Повышение МРОТ и электронные больничные: какие изменения ждут россиян с 1 июля
7
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама