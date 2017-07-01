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В Швейцарии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Происшествия
1 июля, 18:16 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, июля. /ТАСС

Оно сильно ощущалось и вызвало многочисленные обращения граждан в полицию и другие государственные службы

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ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня близ швейцарского городка Шато-д'Э в 140 км от Женевы. Оно сильно ощущалось и вызвало многочисленные обращения граждан в полицию и другие государственные службы, сообщила в субботу Швейцарская сейсмологическая служба (ШСС). Данных о пострадавших или серьезном материальном ущербе к настоящему моменту нет.

"Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в субботу, 1 июля, в 10 часов 10 минут по местному времени близ городка Шато-д'Э в кантоне Во на глубине 4 км, - говорится в сообщении. - Оно очень сильно ощущалось близ эпицентра, особенно в области Ано. В этом регионе возможен небольшой ущерб". Более 1300 человек направили в ШСС по электронной почте сообщения о том, что они ощутили подземные толчки.

Более 30 человек позвонили в полицию кантона Во, заявил Швейцарскому телеграфному агентству (АТС) ее представитель Жан-Кристоф Сотерель. По его словам, граждане хотели знать, что происходит.

Сейсмолог Клотэр Мишель сказал АТС, что сейсмическая активность в районе Ано повысилась с 2016 года. По его словам, подземные толчки магнитудой более 4 регистрируются в Швейцарии в среднем раз в год. В марте в Линтале (кантон Гларус) произошло землетрясение магнитудой 4,6: оно было самым сильным за последние 10 лет.

По данным ШСС, в стране регистрируется в среднем по два землетрясения ежедневно, однако подавляющее большинство из них население не ощущает. От 10 до 15 землетрясений в год имеют магнитуду от 2,5 и выше и поэтому не проходят незамеченными. Последнее по времени землетрясение, вызвавшее разрушения, произошло в 1991 году в городке Ваз, оно имело магнитуду 5.

Самое мощное в истории Швейцарии землетрясение - базельское - относится к 1356 году. Оно имело магнитуду, по оценкам специалистов, 6,6 и привело к разрушениям, сравнимым с последствиями землетрясения в Сан-Франциско (США) в 1906 году. Если бы подобное случилось в Базеле в наши дни, отмечают швейцарские сейсмологи, то погибли бы тысячи людей и десятки тысяч получили ранения.

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