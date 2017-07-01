Три района Владимирской области остались без электричества из-за непогоды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МРСК Центра и Приволжья" восстанавливают в нескольких районах Владимирской области прерванное новой волной грозового фронта электроснабжение. Об этом сообщили в субботу в пресс-центре компании.

"Очередная волна атмосферного фронта, сопровождавшегося порывами ветра до 20 м/с и сильным дождем, стала причиной локальных нарушений электроснабжения в нескольких районах Владимирской области. На места повреждений незамедлительно направлены бригады энергетиков филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго", - пояснили в компании. Там добавили, что всего в восстановительных работах задействована 21 бригада и 21 единица техники. В первую очередь специалисты энергокомпании запитывают социально значимые объекты.

Ранее сообщалось, что 1 июля гроза стала причиной аварийных отключений электроснабжения в семи населенных пунктах Собинского района, шести населенных пунктах Селивановского района и семи населенных пунктах Кольчугинского района Владимирской области.

Вечером и ночью 30 июня из-за грозы, сильного дождя, града, ветра с порывами до 22 м/с было нарушено электроснабжение в нескольких районах Владимирской области. Больше всего пострадали районы, граничащие с Московской областью: Александровский, Петушинский и Гусь-Хрустальный. Эти нарушения были устранены.

В пресс-центре управления МЧС по Владимирской области сообщили, что 1 и 2 июля в регионе сохраняются неблагоприятные погодные явления: гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе порывами до 18 м/с. Это повышает риски возникновения ЧС, связанных с отключениями электроснабжения.