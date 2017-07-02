Минтранс поручил провести проверку компании-перевозчика после ДТП с автобусом в Татарстане

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов дал поручение Ространснадзору провести внеплановую проверку компании-владелицы автобуса, разбившегося в ДТП в Татарстане.

Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил Ространснадзору провести внеплановую проверку самарского автопредприятия ПАО "Единая корпорация автовокзалов" в связи с крупным ДТП в Татарстане", - говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что поручение было дано по итогам телефонных переговоров министра с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, и.о. главы Удмуртии Александром Бречаловым, губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим из Самары в Ижевск. Автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал.

В автобусе находились 28 человек. По данным Минздрава региона на утро, в результате ДТП 13 из них погибли, 15 пострадали. Позже следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что число жертв аварии увеличилось до 14 человек.