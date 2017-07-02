Трое детей погибли в результате пожара в лагере сирийских беженцев в Ливане

БЕЙРУТ, 2 июля. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в воскресенье в лагере сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане. По данным телеканала "Аль-Маядин", его жертвами стали трое детей, пострадали десятки человек.

На место прибыли кареты Ливанского Красного Креста, которые оказывают помощь беженцам.

Лагерь расположен близ населенного пункта Каб-Илияс в часе езды от ливанской столицы. Очевидцы сообщили телеканалу, что пожарным удалось погасить пламя. Спасатели ведут поиск пострадавших.