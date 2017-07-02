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Три человека погибли в ДТП в Тульской области

Происшествия
2 июля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Авария произошла на 244-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в Тульской области. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Управлении внутренних дел по Тульской области.

"На 244-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 "Крым" на территории Плавского района столкнулись грузовая "Газель" и легковой автомобиль Skoda. В результате ДТП обе машины загорелись. По предварительным данным погибло трое человек. Сотрудники ГИБДД работаем на месте происшествия и выясняют все детали и обстоятельства столкновения", - сообщили в ведомстве.

В Главном управлении МЧС России по Тульской области уточнили, что сообщение о ДТП поступило на телефон "Единой службы спасения-112" 2 июля в 16:25 мск. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.

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