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Три человека погибли в ДТП на Кубани

Происшествия
2 июля, 17:55 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 2, июля. /ТАСС

Еще двое пострадали

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КРАСНОДАР, 2 июля. /ТАСС/. Водитель и двое пассажиров, среди которых несовершеннолетняя, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Темрюкском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибли три человека и два пострадали", - уточнили в полиции.

По предварительным данным, авария произошла около 13:00 мск на трассе Темрюк-Фонталовская в районе поселка За Родину. 35-летний водитель автомобиля Land Rover пошел на обгон и врезался в "Ладу Приору". В результате столкновения погибли водитель "Приоры" и две его пассажирки 17 и 64 лет. Еще двух пассажиров отечественной машины - 54-летнюю женщину и 10-летнего ребенка - доставили в больницу с травмами.

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