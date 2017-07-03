Число лесных пожаров на Дальнем Востоке за выходные увеличилось на 40%

Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеруСпорт 3 июля, 8:58
Мария Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 3 июля, 8:34
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕПолитика 3 июля, 8:32
Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКССибирь 3 июля, 7:56
Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах "уровня принятия решений"Политика 3 июля, 7:30
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в КонгрессеМеждународная панорама 3 июля, 7:04
Матвиенко считает взаимодействие в ШОС и БРИКС "образцом межгосударственных отношений"Политика 3 июля, 6:55
Матвиенко: РФ ведет подготовительную работу по ратификации соглашения по климатуОбщество 3 июля, 6:43
Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страныНаука 3 июля, 6:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число лесных пожаров на Дальнем Востоке продолжает расти. За сутки огонь в регионе прошел свыше 37 тыс. га, наиболее сложная ситуация в Якутии и Хабаровском крае.
Об этом сообщил в понедельник департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
"Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 37,3 тыс. га, основная ее часть пришлась на Хабаровский край - 23,5 тыс. га. К утру понедельника ликвидировано девять пожаров, продолжают действовать 108 пожаров: 73 - в Якутии, 23 - в Хабаровском крае, 12 - в Амурской области", - отмечается в сообщении департамента. При этом в пятницу на Дальнем Востоке фиксировали 64 пожара, а пройденная огнем площадь составляла 14,3 тыс. га.
В тушении огня задействован 921 человек, 87 единицы наземной техники и шесть воздушных судов.
С начала года на Дальнем Востоке возникло 1287 лесных пожара на площади 436,3 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров - 1025, но на значительно большей площади - свыше 1 млн га.