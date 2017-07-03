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Число лесных пожаров на Дальнем Востоке за выходные увеличилось на 40%

Происшествия
3 июля, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По данным Рослесхоза, наиболее сложная ситуация наблюдается в Якутии и Хабаровском крае

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число лесных пожаров на Дальнем Востоке продолжает расти. За сутки огонь в регионе прошел свыше 37 тыс. га, наиболее сложная ситуация в Якутии и Хабаровском крае.

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© Владимир Медведев/ТАСС

Площадь пожаров в Сибири сократилась более чем на треть

Площадь лесных пожаров в Сибири приближается к 80 тыс. га

В Сибири площадь лесных пожаров превышает 75 тыс. га

Об этом сообщил в понедельник департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 37,3 тыс. га, основная ее часть пришлась на Хабаровский край - 23,5 тыс. га. К утру понедельника ликвидировано девять пожаров, продолжают действовать 108 пожаров: 73 - в Якутии, 23 - в Хабаровском крае, 12 - в Амурской области", - отмечается в сообщении департамента. При этом в пятницу на Дальнем Востоке фиксировали 64 пожара, а пройденная огнем площадь составляла 14,3 тыс. га.

В тушении огня задействован 921 человек, 87 единицы наземной техники и шесть воздушных судов.

С начала года на Дальнем Востоке возникло 1287 лесных пожара на площади 436,3 тыс. га. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров - 1025, но на значительно большей площади - свыше 1 млн га.

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