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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в махинациях топ-менеджера АО "Роснано"

Происшествия
3 июля, 12:32 дата обновления: 3 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Адвокат топ-менеджера компании ранее зачитал письмо АО "Роснано" с отказом от признания ущерба от действий Андрея Горькова

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест до 9 августа управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в махинациях с деньгами компании на 700 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу защиты отклонить", - огласила решение судья.

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Дело топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Топ-менеджеру "Роснано" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"

Защита просила отпустить топ-менеджера под залог или поместить под домашний арест.

Ранее адвокат Горькова Антон Голышев зачитал официальное письмо АО "Роснано" с отказом от признания ущерба. "Защита направила АО "Роснано" запрос, после чего мы получили ответ о том, что все действия, инкриминируемые Горькову, были проведены в соответствии с интересами компании и ее внутренними регламентами", - заявил в суде адвокат.

По версии следствия, Горьков с 2011 года по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и государства, размещал на постоянной основе денежные средства АО в ООО "КБ "Смоленский банк" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.

Голышев сообщил суду, что компания "Роснано" размещала средства в банке на регулярной основе еще до вступления Горькова в должность. "Смоленский банк" был здоровой кредитной организацией с объемом активов, превышающим вложения компании "Роснано", - отметил адвокат.

Горьков был задержан в Москве 10 июня. Басманный суд санкционировал его арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Своей вины он не признает. Также суд наложил обеспечительный арест на банковские счета топ-менеджера.

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Дело топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова
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