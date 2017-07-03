Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в махинациях топ-менеджера АО "Роснано"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест до 9 августа управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова, обвиняемого в махинациях с деньгами компании на 700 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу защиты отклонить", - огласила решение судья.
Защита просила отпустить топ-менеджера под залог или поместить под домашний арест.
Ранее адвокат Горькова Антон Голышев зачитал официальное письмо АО "Роснано" с отказом от признания ущерба. "Защита направила АО "Роснано" запрос, после чего мы получили ответ о том, что все действия, инкриминируемые Горькову, были проведены в соответствии с интересами компании и ее внутренними регламентами", - заявил в суде адвокат.
По версии следствия, Горьков с 2011 года по 2013 год, вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и государства, размещал на постоянной основе денежные средства АО в ООО "КБ "Смоленский банк" в размере от 460 млн до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.
Голышев сообщил суду, что компания "Роснано" размещала средства в банке на регулярной основе еще до вступления Горькова в должность. "Смоленский банк" был здоровой кредитной организацией с объемом активов, превышающим вложения компании "Роснано", - отметил адвокат.
Горьков был задержан в Москве 10 июня. Басманный суд санкционировал его арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Своей вины он не признает. Также суд наложил обеспечительный арест на банковские счета топ-менеджера.