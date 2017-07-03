Сбивший женщину в Подольске полицейский будет уволен после проверки

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Полицейский следователь из Подольска, сбивший на автомобиле пожилую женщину и скрывшийся с места ДТП, будет уволен после служебной проверки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"2 июля на улице Богородской в деревне Поливаново Подольского района водитель иномарки сбил 79-летоюю москвичку, которая шла по краю дороги, и скрылся с места происшествия. Установлено, что за рулем автомобиля находился следователь УМВД России по Подольску", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - подчеркнул представитель подмосковной полиции.