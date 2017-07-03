Владельцы попавшего в ДТП в Татарстане автобуса не имели разрешения на перевозку детей

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Компания, которой принадлежал автобус, попавший в аварию в Заинском районе Татарстана, по предварительным данным, не имела разрешения на перевозу детей. Об этом сообщил ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Татарстану Андрей Шептицкий.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе республики. Столкнулись автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, и пассажирский автобус Neoplan. Автобус опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

"Фирма не имела, по предварительным данным, разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но, по версии следствия, этого не делалось", - уточнил Шептицкий.

Кроме того, следователи проверят правомерность использования автобуса в междугородних перевозках.

Рейсовый автобус принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". Следствие обратится во вторник в суд с ходатайством о заключении под стражу руководителя данной компании. Заседание пройдет в суде города Заинск.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное Главным следственным управлением МВД по республике по ч. 5 ст. 264 УК РФ, передано в следственный департамент МВД России. Для его расследования создана следственная группа.