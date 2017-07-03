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Самолет Red Wings из Антальи в Москву задержали на 10 часов из-за попадания птицы

Происшествия
3 июля, 16:09 UTC+3 АНТАЛЬЯ АНТАЛЬЯ 3, июля. /ТАСС

Отдыхающие по путевкам туроператоров остались в отелях, остальные пассажиры ожидают рейс в аэропорту

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АНТАЛЬЯ, 3 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Антальи в Москву в понедельник, 3 июля, задержали более чем на десять часов, сообщает корреспондент ТАСС.

В авиакомпании пояснили, что прибывший в Турцию борт не смог вернуться в Россию, потому что при посадке в него попала птица. Однако в Red Wings не уточнили, о какой именно части лайнера идет речь.

"Авиакомпания хочет поменять самолет. Отправляют новый борт, пока все заняты, идет задержка вылета ", - пояснил представитель авиакомпании в аэропорту Антальи.

Самолет должен был выполнить чартерный рейс со средиземноморского побережья Турции. Туристов, которые покупали путевки у туроператоров, вовремя оповестили о задержке. Их не вывозили в аэропорт, отдыхающие остались в отелях.

Пассажиры, которые приобрели только авиабилеты, ожидают в аэропорту Антальи.

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