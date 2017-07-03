Еще один фигурант дела о хищении при строительстве объекта ФСО признал вину

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель директора ФГУП "Атэкс", подведомственного Федеральной службе охраны (ФСО), Станислав Кюнер, обвиняемый по делу о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ, признал вину и заключил сделку со следствием. Об этом в Мосгорсуде сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Кюнер признал вину, заключил сделку со следствием и дает признательные показания", - сказал Гривцов.

Мосгорсуд признал законным продление до 21 августа срока содержания под стражей бывшего заместителя главы ФГУП "Атэкс". "Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Бывший глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский и предприниматель из Санкт-Петербурга Сергей Перевалов также признали вину и заключили досудебное соглашение со следствием.

По данным СК РФ, директор ФГУП Андрей Каминов, Кюнер, Торчинский, а также трое петербургских предпринимателей - Андрей Родионов, Перевалов и Сергей Литвинов - были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн рублей при общей стоимости строительства свыше 5 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.