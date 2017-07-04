СМИ: один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в Тулузе

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Двое неизвестных на мотоцикле обстреляли в понедельник вечером группу прохожих в Тулузе на юге Франции. Как сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в полиции, один человек погиб, шестеро получили ранения.
По ее сведениям, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись с места происшествия.