СМИ: один человек погиб, шестеро пострадали в результате стрельбы в Тулузе

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Двое неизвестных на мотоцикле обстреляли в понедельник вечером группу прохожих в Тулузе на юге Франции. Как сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в полиции, один человек погиб, шестеро получили ранения.

По ее сведениям, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Нападавшие скрылись с места происшествия. По словам источника, погибший ранее рассматривался в качестве подозреваемого в убийстве. Следствие предполагает, что мотивом преступления была месть, что исключает версию теракта.