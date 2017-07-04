СМИ: лицензия на панели, стоявшие на Grenfell Tower, еще действует в Великобритании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Британское лицензионное учреждение до сих пор не запретило к использованию облицовочные панели Reynobond PE, которые были использованы при строительстве сгоревшего жилого дома Grenfell Tower в Лондоне и рассматриваются экспертами в качестве одной из причин быстрого распространения огня. Как сообщила во вторник газета Times, разрешение действует до 2020 года.

В тексте лицензии, выданной British board of agrement указывается, что панели "пригодны для использования по назначению при условии, что они установлены, эксплуатируются и обслуживаются в соответствии с сертификатом". Также отмечается, что данная облицовка является "материалом малого риска" при пожарах. Впервые разрешение на использование панелей было выдано в Великобритании в 2008 году и регулярно обновлялось раз в три года.

Американская компания Arconic объявила 26 июня о прекращении продаж этих облицовочных панелей для использования в высотных сооружениях.

Пожар в 24-этажном Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня. Он начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие его жители оказались в огненной ловушке. Жертвами этого пожара стали по меньшей мере 79 человек. По мнению экспертов, молниеносному распространению огня мог способствовать облицовочный материал здания, а также воздушный зазор между облицовочной плиткой и стенами дома, создавший эффект дымохода.