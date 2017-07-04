ФСИН пресекла попытку передачи в СИЗО Владивостока 111 литров алкоголя и 20 телефонов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники СИЗО во Владивостоке перехватили 111 литров алкоголя, который пытались перекинуть на территорию изолятора. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.
"Мужчина пытался передать на режимную территорию (СИЗО № 1) 111 литров алкоголя (водки и коньяка), 20 мобильных телефонов и комплектующих к ним, строительные инструменты (коловороты для проделывания отверстий в стенах и электродрель) и более 150 метров веревки. Нарушитель был задержан в ходе совместных мероприятий оперативных сотрудников СИЗО № 1 и полиции", - сообщили в ведомстве. По данным экспертов, веревка и инструменты предназначались для межкамерной связи в СИЗО.
"Все изъятые предметы были предварительно упакованы и готовы к перебросу на территорию СИЗО № 1 - бутылки со спиртосодержащей жидкостью перемотаны скотчем, остальные предметы помещены в отдельную сумку", - рассказали во ФСИН. В настоящее время проверяется, кому предназначалась передача и с какой целью передавались бытовые инструменты.
В СИЗО № 1 ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю содержится порядка тысячи заключенных.