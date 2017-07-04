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СМИ: в Турции неизвестный убил полицейского в здании суда

Происшествия
4 июля, 21:55 дата обновления: 4 июля, 22:28 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, июля. /ТАСС

Злоумышленник также ранил адвоката и взял заложника, но позже покончил с собой

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© AP Photo/Lefteris Pitarakis, архив

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник огонь в здании суда на северо-западе Турции, в результате чего погиб офицер полиции. Об этом сообщила газета Hurriet.

Инцидент произошел в городе Гемлик в провинции Бурса. По данным Anadolu, неизвестный стрелял из ружья. Он также ранил адвоката и взял заложника, но позже покончил с собой.

Официальные лица сообщили, что произошедшее не является терактом.

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