СМИ: в Турции неизвестный убил полицейского в здании суда

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АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник огонь в здании суда на северо-западе Турции, в результате чего погиб офицер полиции. Об этом сообщила газета Hurriet.
Инцидент произошел в городе Гемлик в провинции Бурса. По данным Anadolu, неизвестный стрелял из ружья. Он также ранил адвоката и взял заложника, но позже покончил с собой.
Официальные лица сообщили, что произошедшее не является терактом.