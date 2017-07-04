СМИ: в Турции неизвестный убил полицейского в здании суда

АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Неизвестный открыл во вторник огонь в здании суда на северо-западе Турции, в результате чего погиб офицер полиции. Об этом сообщила газета Hurriet.

Инцидент произошел в городе Гемлик в провинции Бурса. По данным Anadolu, неизвестный стрелял из ружья. Он также ранил адвоката и взял заложника, но позже покончил с собой.

Официальные лица сообщили, что произошедшее не является терактом.