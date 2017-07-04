Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мурманске БТР протаранил подрезавший его микроавтобус

Происшествия
4 июля, 22:14 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 4, июля. /ТАСС

По данным пресс-службы Северного флота, пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 4 июля. /ТАСС/. ДТП с участием бронетранспортера произошло во вторник в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В районе Росляково Мурманска при марше организованной колонны военной техники морской пехоты Северного флота в сопровождении автомобиля ВАИ произошло дорожно-транспортное происшествие", - сказали в пресс-службе.

Водитель микроавтобуса во время обгона колонны военной техники занял место в ней и затормозил перед следовавшим за ним бронетранспортером БТР-80. Несмотря на экстренное торможение и попытку уйти вправо, боевая машина наехала на микроавтобус. Иномарка получила незначительные повреждения кузова, пострадавших нет. Бронетехника повреждений не имеет.

По предварительной оценке, ДТП произошло из-за нарушения правил движения водителем микроавтобуса. Окончательные выводы сделают сотрудники ВАИ и ГИБДД, проводившие разбирательство на месте ДТП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
8
В годовщину гибели детей на Сямозере участники поминальной церемонии возложили венки
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Подмосковье иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде
2
Новый этап программы помощи ипотечникам могут запустить в июле
3
Арестован подозреваемый в убийстве в Зеленограде
4
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
7
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиата
Темы дня
Загрузка...
Реклама