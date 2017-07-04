В Мурманске БТР протаранил подрезавший его микроавтобус

МУРМАНСК, 4 июля. /ТАСС/. ДТП с участием бронетранспортера произошло во вторник в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"В районе Росляково Мурманска при марше организованной колонны военной техники морской пехоты Северного флота в сопровождении автомобиля ВАИ произошло дорожно-транспортное происшествие", - сказали в пресс-службе.

Водитель микроавтобуса во время обгона колонны военной техники занял место в ней и затормозил перед следовавшим за ним бронетранспортером БТР-80. Несмотря на экстренное торможение и попытку уйти вправо, боевая машина наехала на микроавтобус. Иномарка получила незначительные повреждения кузова, пострадавших нет. Бронетехника повреждений не имеет.

По предварительной оценке, ДТП произошло из-за нарушения правил движения водителем микроавтобуса. Окончательные выводы сделают сотрудники ВАИ и ГИБДД, проводившие разбирательство на месте ДТП.