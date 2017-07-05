В Болгарии столкнулись 40 автомобилей

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Более 40 автомобилей столкнулись в среду на магистрали "Фракия" в районе города Ихтиман в Болгарии, 31 человек пострадал, состояние четверых оценивается как тяжелое. Об этом сообщил главный секретарь МВД Младен Маринов.

"Сигнал о ДТП на 45 км автомагистрали "Фракия" поступил около 6 часов утра (время совпадает с московским - прим. ТАСС), в условиях сильного тумана столкнулись более 40 машин. Погибших нет, 31 человек получил ранения и госпитализирован", - сообщил Маринов. Вероятной причиной инцидента стал густой туман.

Движение по магистрали в настоящее время частично восстановлено, эвакуация пострадавших машин продолжается.