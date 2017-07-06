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Мосгорсуд огласит приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникееву

Происшествия
6 июля, 0:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Гособвинение просит приговорить Владимира Аникеева к 2,5 годам заключения

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг огласит приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, обвиняемому в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Руслан Коблев.

В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела Аникеева. Оно проходит в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с присвоением материалам грифа "секретно".

Гособвинение попросило приговорить Аникеева к 2,5 годам заключения.

Лидер группы "Шалтай-Болтай" и его возможные сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.

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