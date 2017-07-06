Мосгорсуд огласит приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникееву

США пригрозили Китаю и другим странам прекращением торговли за сотрудничество с КНДРМеждународная панорама 6 июля, 1:50
Марадона стал почетным гражданином НеаполяСпорт 6 июля, 0:46
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущееЭкономика и бизнес 6 июля, 0:26
Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августаМеждународная панорама 6 июля, 0:09
Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективыМеждународная панорама 5 июля, 23:42
ВФВ: поражение россиян в матче Мировой лиги с канадцами слишком крупное и обидноеСпорт 5 июля, 23:06
США предложат СБ ООН новую резолюцию, ужесточающую санкции против КНДРМеждународная панорама 5 июля, 23:02
Российские волейболисты проиграли канадцам в матче финального этапа Мировой лигиСпорт 5 июля, 22:46
Макдэвид подписал с "Эдмонтоном" рекордный в НХЛ контракт с зарплатой $12,5 млн в годСпорт 5 июля, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг огласит приговор лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву, обвиняемому в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Руслан Коблев.
В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела Аникеева. Оно проходит в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей в закрытом от слушателей и СМИ режиме в связи с присвоением материалам грифа "секретно".
Гособвинение попросило приговорить Аникеева к 2,5 годам заключения.
Лидер группы "Шалтай-Болтай" и его возможные сообщники Александр Филинов и Константин Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").
Аникеев свою вину признал и дал показания на своих соучастников. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, ему предъявлено окончательное обвинение по шести эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. В частности, он обвиняется во взломе почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко, однако потерпевшими по делу они не признаны.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурируют эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими. По словам адвоката Руслана Коблева, Аникеев просит прощения у потерпевших и искренне раскаивается.