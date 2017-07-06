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Жительница Калмыкии 10 лет жила с забытым после операции тампоном в животе

Происшествия
6 июля, 11:13 UTC+3

По факту ненадлежащего оказания медицинских услуг организована процессуальная проверка

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Калмыкии начали проверку после сообщения о том, что местная жительница с 2007 года жила с забытым после операции марлевым тампоном в брюшной полости. Этот случай вскрылся только сейчас, сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по республике Евгения Перфильева.

"По факту ненадлежащего оказания медицинских услуг жительнице республики незамедлительно организована процессуальная проверка. По предварительным данным, женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боли в брюшной полости, в связи с чем врачи диагностировали раковую опухоль. Уже в ходе операции у потерпевшей обнаружили марлевый тампон, оставшийся после операции, которую делали еще в 2007 году", - сказала Перфильева, отметив, что сейчас с женщиной все в порядке.

Собеседница агентства также добавила, что материал об этом случае поступил из МВД Калмыкии. Запрошена вся необходимая документация, выясняется, кто делал операцию женщине в 2007 году. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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