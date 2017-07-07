Суд отправил под домашний арест оппозиционера Горского по делу об экстремизме

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в пятницу поместил под домашний арест бывшего организатора "Русских маршей" Юрия Горского, обвиняемого в призывах к экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По ходатайству следователя в отношении Горского избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 сентября", - сказали в суде.

Оппозиционер был задержан 5 июля около здания Мосгорсуда, где должна была рассматриваться апелляционная жалоба на приговор националисту Дмитрию Демушкину, осужденному на 2,5 года колонии за размещение в социальных сетях экстремистского контента.

Горский подозревается по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"). Свою вину он не признает. Принимая решение, суд учел, что Горский выступает против основ конституционного строя, неоднократно нарушал законодательство и привлекался к административной ответственности. Кроме того, оставаясь на свободе, считает следствие, он продолжит заниматься противоправной деятельностью или может скрыться.

Как ожидается, защита обжалует постановление в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.