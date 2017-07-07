Unijet заявила иск на 515 млн рублей к признавшим вину в крушении самолета главы Total

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Unijet в Солнцевском суде Москвы заявила гражданский иск на 515 млн рублей к инженеру аэродромной службы аэропорта Внуково Владимиру Леденеву и водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, обвиняемым по делу крушении в 2014 году самолета Falcon, в результате чего погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уточнили исковые требования. Общая сумма заявленного гражданского иска составляет 515 млн рублей", - сказал в суде представитель авиакомпании. В сумму иска входит стоимость разбившегося самолета и другой материальный ущерб.

Суд в пятницу рассматривает дело в особом порядке с учетом признания подсудимыми вины. В ближайшее время состоятся прения сторон, прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых. Леденев и Мартыненко содержались под стражей 11 месяцев, потом были отпущены под подписку о невыезде.

Помимо Леденева и Мартыненко по делу о крушении Falcon обвиняются диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.