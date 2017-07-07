Предъявление обвинений в США россиянину Мартышеву назначено на 14 июля

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Официальное предъявление обвинений гражданину России Юрию Мартышеву, выданному властями Латвии в США и сейчас находящемуся в американской тюрьме в Александрии (штат Вирджиния) в ближнем пригороде Вашингтона, назначено на 14 июля. Сообщение об этом размещено в электронной базе данных окружного суда в Александрии, где будет рассматриваться дело. Вести его предстоит судье Лиэму О'Грейди.

Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе. Его подозревают в кибермошенничестве. Против него и проходящего по этому же делу латвийца Руслана Бондаря, который, насколько известно, не имеет российского гражданства, составлено обвинительное заключение из четырех пунктов - от "преступного сговора" и "мошенничества" до несанкционированного проникновения в чужие компьютеры.

Власти США намерены также конфисковать обнаруженные ими, согласно обвинительному заключению, на счетах Мартышева и Бондаря денежные средства в сумме более $125,7 тыс.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что "рассматривают данный арест, как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам". Мартышеву оказывается "консульская помощь и иное содействие".