Волонтер штаба Навального оштрафован на 500 рублей за неповиновение полиции

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу признал волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского виновным в неповиновении полиции, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд признал Туровского виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей", - сказала она.

Туровский был задержан 6 июля за неповиновение сотрудникам полиции в ходе обысков в штабе Алексея Навального на Садовнической набережной. По данным Росгвардии, он отказался выполнять законные требования правоохранителей и оказал сопротивление, после чего сотрудник спецназа ОМОН вынужден был применить силу в отношении подозреваемого. Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в ОМВД по столичному району Замоскворечье, после этого ему был вызван наряд скорой помощи. Он был госпитализирован в диагностическое отделение НИИ им. Склифосовского.

В четверг утром в штабе Навального на Садовнической набережной, дом 69, проводились обыски и выемка документов в рамках уголовного дела о самоуправстве (ст. 330 УК РФ). По данным одного из сотрудников полиции, дело было возбуждено после поступления в правоохранительные органы нескольких заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании. В частности, заявления поступали от учредителя компании "Паритет МГ" Антона Гордеева и субарендаторов помещений в связи с нарушениями условий договоров собственником здания - компанией "Балчуг Эстейт". ООО "Паритет МГ" арендовало помещение у "Балчуг Эстейт" и сдало его в субаренду Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и другим субарендаторам.

В свою очередь координатор штаба Николай Ляскин заявлял ранее об отсутствии каких-либо нарушений по договору субаренды, который действует до конца июля.