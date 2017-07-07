Летчик Ярошенко надеется на прорыв в его деле после встречи лидеров РФ и США

КРАСНОДАР, 7 июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы, рассчитывает на прорыв по вопросу его возвращения в РФ после встречи президентов России и США. Об этом сообщил в пятницу ТАСС адвокат Ярошенко Алексей Тарасов.

В пятницу в Гамбурге состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя перед переговорами вопрос о том, что Ярошенко с супругой написали на имя Путина письмо с просьбой поднять этот вопрос на предстоящей встрече с американским лидером, заявил, что не в курсе, будет ли обсуждаться судьба Константина Ярошенко на встрече лидеров двух стран. Он отметил, что о письме Ярошенко доложено президенту.

"Пару минут назад общался (с Ярошенко), обсуждали, очень большие надежды, что будет какой-то прорыв в деле. Есть надежда, что если даже тема не будет поднята в разговоре лидеров, это все останется и эти вопросы впоследствии будут прорабатываться вторыми и третьими лицами", - сказал адвокат.

Он также подробно рассказал о письме, которое Ярошенко написал в конце июня американскому лидеру. В нем летчик говорит о том, в каком подавленном состоянии находится из-за смерти матери Любови Ярошенко и отсутствии надежд на возвращение домой. Также он признает, что есть определенные проблемы с его здоровьем.

"Письмо написано в не обвинительном стиле. Там нет проклятий, неуважения, просто история, рассказ о том, что Константин не был причастен к самому преступлению. Акцент ставится на гуманитарных аспектах - смерти матери, подорванном здоровье. Состояние его здоровья хоть и не критическое, но ряд хронических заболеваний, которыми он страдает, не получают адекватного внимания со стороны тюремных врачей", - подчеркнул Тарасов.

Также в письме Ярошенко напоминает о судьбе американского студента Отто Вомбиера, впавшего в кому в северокорейской тюрьме, где он отбывал срок за кражу агитационного плаката и умершего через шесть дней после возвращения на родину. "Как было упомянуто в его письме, американская сторона на себе почувствовала, когда гражданина твоей страны держат неправомерно в застенках <...>. И сейчас на волне этого события, Константин думает, что американское руководство тоже отдает себе отчет в том, насколько серьезна его ситуация, что это не отдельно взятый случай, это вопрос национального уровня, национального престижа", - говорит адвокат.

Ярошенко, по словам Тарасова, в заключении чувствует дискриминацию со стороны руководства тюрьмы.

"Константин говорит, что в тюрьме у американских заключенных гораздо больше прав, чем у него, - поделился юрист. - В частности, право видеться с родственниками: по понятным причинам, к местным, которые (находятся) в заключении неподалеку от (родных) городов, приезжают родственники. К Ярошенко ввиду отсутствия финансов его жена никогда не приезжала, его мать тоже не смогла, хотя надеялась приехать. Дискриминация имеет место и в других областях тюремной жизни".

Дело Ярошенко

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Как ранее сообщалось, мать Константина Ярошенко умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа в начале мая этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине.

Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль возможного освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Ранее обращение о помиловании Ярошенко к президенту США подписала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращалась к США с просьбой выдать Ярошенко.