Бывший вице-премьер Северной Осетии взят под домашний за создание преступного сообщества

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя правительства в Северной Осетии взят под домашний арест по уголовному делу об организации преступного сообщества или участии в нем. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике.

"Проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности организованной группы лиц, причастных к незаконному завладению имуществом и земельными участками одного из предприятий республики Северная Осетия-Алания. Помимо бывшего вице-премьера, который предположительно выступил организатором сообщества, мера пресечения в виде домашнего ареста избрана и двум его сообщникам", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, бывший замглавы правительства создал и возглавлял сообщество, занимающееся незаконным отчуждением производственных помещений и земельных участков завода, а также дальнейшей их реализацией аффилированным коммерческим фирмам по заниженной цене, совершены участниками организованного сообщества. В состав сообщества входили три группы, которым отводились определенные роли на каждом этапе совершения противоправного деяния. В результате противоправных действий злоумышленников сумма ущерба составила почти 300 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к правительству республики, предполагаемым организатором преступного сообщества является Валентин Базров, который курировал в правительстве промышленность, транспорт, строительство и дорожное хозяйство.