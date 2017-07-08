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Полиция задержала москвича по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва

Происшествия
8 июля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве отметили, что пьяный мужчина позвонил в полицию и заявил, что намерен взорвать дом, в котором проживает

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича, подозреваемого в ложном сообщении об угрозе взрыва в жилом доме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчина позвонил в отдел полиции и сообщил, что намерен взорвать дом, в котором проживает, рассказал собеседник агентства.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали заявителя. В ходе проверки взрывчатое вещество не обнаружено", - сказали в пресс-службе, добавив, что заявитель был пьян.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключили в столичной полиции.

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