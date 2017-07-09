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NYT: в США арестовали 23 человек при разгоне митинга Ку-клукс-клана

Происшествия
9 июля, 8:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Около тысячи демонстрантов протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 20 человек были арестованы в субботу в штате Вирджиния при разгоне митинга ультраправой расистской организации Ку-клукс-клан. Об этом сообщает газета The New York Times.

По ее информации, митинг проходил в городе Шарлотсвилл с населением 50 тысяч жителей. Около тысячи демонстрантов митинговали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870). Несколько десятков участников акции были одеты в белые мантии и колпаки, традиционную одежду организации, а также выкрикивали расистские лозунги. По данным газеты The Washington Post, ряд протестующих планировал прийти на митинг с оружием, что, по их мнению, является "доказательством того, что они живут в свободном штате".

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В конце митинга завязалась потасовка между представителями Ку-клукс-клана и их оппонентами из числа простых граждан. Отмечается, что дерущимися несколько раз применялся перцовый газ. В итоге 23 человека были арестованы, еще трое - доставлены в больницу.

В прошлом году городской совет Шарлотсвилла принял решение переименовать парк имени генерала Ли в центре города в сад Эмансипации, а памятник прославленному полководцу выставить на торги. Многие протестующие, как указывает The New York Times, посчитали себя оскорбленными таким решением, так как под знаменами генерала полтора века назад сражались их предки. Штат Вирджиния в Гражданской войне (1861-1865) поддержал конфедерацию южных рабовладельческих штатов, что привело к его расколу и образованию Западной Вирджинии, примкнувшей к Северу.

Ку-клукс-клан был организован на юге США сразу по окончании Гражданской войны проигравшими в конфликте солдатами Юга, которые отстаивали идеологию превосходства белой расы. В начале существования движения его сторонники, одеваясь в белые мантии и колпаки с прорезями для глаз, пытались просто запугивать афроамериканцев, но затем перешли к насильственным действиям и убийствам, превратившись, по сути дела, в террористическую организацию, численность которой в одно время составляла несколько сотен тысяч человек.

Согласно обнародованным в июне этого года данным американских правозащитников, Ку-клукс-клан действует в 33 американских штатах, в стране легально работают 42 отделения этой организации. Самые крупные из них насчитывают от 50 до 100 активных участников, однако в среднем их численность составляет около 25 человек.

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