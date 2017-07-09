Четыре человека пострадали от взрыва газа в Подмосковье

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Башенка Сергиево-Посадского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

"Два человека госпитализированы. Еще двоим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние одного мужчины - хозяина квартиры, где произошел взрыв газа, - оценивается как тяжелое.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного панельного жилого дома в населенном пункте Башенка Сергиево-Посадского района. После взрыва возник небольшой пожар на площади 2 квадратных метра. Он ликвидирован. Из дома эвакуированы 20 человек, для них подготовлен пункт временного размещения.

Взрывом выбило стекла и дверные проемы в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. "Видимых повреждений несущих конструкций не выявлено. Для оценки пригодности дома к дальнейшей эксплуатации на место направлен специализированный диагностический комплекс "Струна" МЧС России", - сказал собеседник агентства.