Четыре человека пострадали от взрыва газа в Подмосковье

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Башенка Сергиево-Посадского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.
"Два человека госпитализированы. Еще двоим медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние одного мужчины - хозяина квартиры, где произошел взрыв газа, - оценивается как тяжелое.
Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного панельного жилого дома в населенном пункте Башенка Сергиево-Посадского района. После взрыва возник небольшой пожар на площади 2 квадратных метра. Он ликвидирован. Из дома эвакуированы 20 человек, для них подготовлен пункт временного размещения.
Взрывом выбило стекла и дверные проемы в двух квартирах на третьем и четвертом этажах. "Видимых повреждений несущих конструкций не выявлено. Для оценки пригодности дома к дальнейшей эксплуатации на место направлен специализированный диагностический комплекс "Струна" МЧС России", - сказал собеседник агентства.