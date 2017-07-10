Полиция ФРГ задержала более 600 преступников во время погранконтроля, введенного из-за G20

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали 673 разыскиваемых преступника в ходе дополнительных проверок на границе, введенных около месяца назад в связи с саммитом Группы двадцати. Об этом сообщила в понедельник медийная группа Funke со ссылкой на источники в органах безопасности.

По ее информации, по состоянию на субботу выполнено 673 постановления об аресте лиц, совершивших те или иные правонарушения, которые не связаны с проведением саммита G20.

Дополнительный контроль был введен на границе 12 июня в целях обеспечения безопасности встречи. Выборочные, "обусловленные местом и временем" проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля.

По данным германской стороны, вопрос введения дополнительного контроля был согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.