Полиция ФРГ задержала более 600 преступников во время погранконтроля, введенного из-за G20

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БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали 673 разыскиваемых преступника в ходе дополнительных проверок на границе, введенных около месяца назад в связи с саммитом Группы двадцати. Об этом сообщила в понедельник медийная группа Funke со ссылкой на источники в органах безопасности.
По ее информации, по состоянию на субботу выполнено 673 постановления об аресте лиц, совершивших те или иные правонарушения, которые не связаны с проведением саммита G20.
Дополнительный контроль был введен на границе 12 июня в целях обеспечения безопасности встречи. Выборочные, "обусловленные местом и временем" проверки будут осуществляться вплоть до 11 июля.
По данным германской стороны, вопрос введения дополнительного контроля был согласован с соседними странами и Еврокомиссией. Шенгенский кодекс о границах предусматривает возможность проведения таких выборочных проверок в связи с организацией крупных мероприятий.