В Петербурге у группы бутлегеров изъяли 100 тыс. бутылок поддельной водки

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 100 тыс. бутылок контрафактной водки и пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в производстве поддельного алкоголя в промышленных масштабах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе проведенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области рейдов из незаконного оборота изъято 100 тыс. бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки с торговыми знаками известных отечественных производителей, более 2 тыс. единиц поддельной спиртовой настойки, канистры и бочки со спиртом общим объемом свыше 4 тыс. литров, а также 300 тыс. федеральных специальных и акцизных марок с признаками подделки", - отметила она.
Изъятое направлено на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактного алкоголя.