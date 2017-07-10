В Петербурге у группы бутлегеров изъяли 100 тыс. бутылок поддельной водки

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли 100 тыс. бутылок контрафактной водки и пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в производстве поддельного алкоголя в промышленных масштабах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области рейдов из незаконного оборота изъято 100 тыс. бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки с торговыми знаками известных отечественных производителей, более 2 тыс. единиц поддельной спиртовой настойки, канистры и бочки со спиртом общим объемом свыше 4 тыс. литров, а также 300 тыс. федеральных специальных и акцизных марок с признаками подделки", - отметила она.

Изъятое направлено на экспертизу, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Полицейские устанавливают каналы сбыта контрафактного алкоголя.