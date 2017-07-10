На нефтехимическом заводе в Египте произошел взрыв

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КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Более 40 человек получили ранения и ожоги в результате взрыва и пожара, возникшего в понедельник на крупном нефтехимическом заводе близ египетского города Александрия.
Такие данные привел заместитель главы Управления здравоохранения города Магди Хигази.
По его словам, в результате происшествия пострадали 44 рабочих предприятия, все они доставлены в несколько больниц города. Хигази добавил, что семеро из них находятся в тяжелом состоянии.
По имеющейся информации, взрыв произошел в одном из производственных помещений завода, принадлежащего нефтехимической компании SIDPEC. Причиной стала утечка газа, который использовался в производстве одного из продуктов компании.
На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи и пять пожарных бригад. К настоящему времени очаг возгорания удалось локализовать.