Гулявшего с тигром на пляже в Приморье сотрудника цирка привлекли за самоуправство

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудник цирка, выведший дрессированного тигра на прогулку на общественный пляж в городе Находка Приморского края, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Установлено, что дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа. Сотрудник цирка привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (самоуправство). Материалы переданы в мировой суд города Находки",- говорится в сообщении.

По этой статье дрессировщику грозит наказание в виде предупреждения или штрафа до 500 рублей.

По данным МВД, в минувшие выходные дрессировщик цирка вывел взрослого тигра на прогулку на поводке на территорию общественного пляжа в бухте Золотари города Находки. В это время на пляже отдыхали горожане, в том числе дети.