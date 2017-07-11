Гулявшего с тигром на пляже в Приморье сотрудника цирка привлекли за самоуправство

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудник цирка, выведший дрессированного тигра на прогулку на общественный пляж в городе Находка Приморского края, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
"Установлено, что дрессировщик цирка, находящегося с гастролями в Приморье, выгуливал тигра на поводке на территории пляжа. Сотрудник цирка привлечен к административной ответственности по статье 19.1 КоАП (самоуправство). Материалы переданы в мировой суд города Находки",- говорится в сообщении.
По этой статье дрессировщику грозит наказание в виде предупреждения или штрафа до 500 рублей.
По данным МВД, в минувшие выходные дрессировщик цирка вывел взрослого тигра на прогулку на поводке на территорию общественного пляжа в бухте Золотари города Находки. В это время на пляже отдыхали горожане, в том числе дети.