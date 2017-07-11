Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании

САМАРА, 11 июля. /ТАСС/. Гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на Владимира Путина и отбывающий наказание в Самарской области, подал ходатайство о помиловании. Комиссия по вопросам помилования при губернаторе Самарской области рассмотрит его в конце июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Прошение Пьянзина о помиловании поступило в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области. Прошение будет рассмотрено 27 июля", - сообщили в пресс- службе.

Как отметил собеседник агентства, Пьянзин отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима номер 26 в Самарской области. Из 10 лет лишения свободы, назначенных ему по приговору Мосгорсуда, он уже отбыл больше половины срока - пять лет и пять месяцев.

Согласно законодательству, комиссия по итогам рассмотрения должна будет представить заключение, в котором будет рекомендовано помиловать осужденного либо отклонить его ходатайство. После этого глава региона должен будет направить президенту России представление о целесообразности или нецелесообразности применения акта помилования.

Дело о покушении

Как сообщалось ранее, 10 сентября 2013 года Мосгорсуд приговорил к 10 годам заключения в колонии строгого режима гражданина Казахстана Илью Пьянзина, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира Путина. Пьянзин признал вину, заключил сделку со следствием и получил наказание, которое не превышает двух третей от максимально возможного.

Как установили следствие и суд, Пьянзин, находясь в декабре 2011 года на территории Украины, по предложению Адама Осмаева и Руслана Мадаева вступил в вооруженную группу, созданную по распоряжению главаря незаконного вооруженного формирования "Имарат Кавказ" (запрещено в РФ - прим. ред.) Доку Умарова. Покушение предполагалось совершить в Москве, подорвав заминированный автомобиль на пути следования кортежа.

Участники преступной группы проводили в Одессе испытания взрывных устройств. При изготовлении 4 января 2012 года очередного самодельного взрывного устройства произошел пожар, в результате которого Мадаев погиб, а Пьянзин и Осмаев были задержаны правоохранительными органами Украины. Впоследствии Пьянзин по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации был выдан российской стороне.