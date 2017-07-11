Кузьминский суд Москвы опроверг побег обвиняемого

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Кузьминского суда Москвы опровергла побег обвиняемого, которому якобы должны были продлевать срок ареста.

"Из здания суда никто не убегал, поскольку данный подозреваемый и материал в отношении него в суд не поступали", - сказала представитель суда.

По данным СМИ, во вторник из здания Кузьминского суда сбежал обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Он якобы сбежал от полицейских, сел в автомобиль Volvo и скрылся.