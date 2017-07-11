Дело возбуждено в Калмыкии в отношении хирургов, забывших тампон в теле пациентки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственные органы в республике Калмыкия возбудили уголовное дело в отношении хирургов, которые после операции забыли в брюшной полости женщины марлевый тампон. Пациентка прожила с ним восемь лет и все это время мучилась от болей, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по региону Евгения Перфильева.

"После проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"), - уточнила Перфильева.

Следствием установлено, что женщине несколько лет не могли поставить точный диагноз и лечили от разных недугов. Все это время она страдала от сильных болей в брюшной полости. В результате после очередного обращения к врачам у нее была диагностирована опухоль, и назначена операция.

"Именно во время проведения операционного вмешательства была обнаружена причина многолетних страданий женщины - забытый хирургами в брюшной полости пациентки еще в июле 2009 года ватный тампон", - добавила Перфильева.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, сейчас пострадавшая женщина выписана домой.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается медицинская документация, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителя следственного управления СК РФ по Калмыкии.