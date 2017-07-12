Трое детей погибли во время пожара в частном доме на Алтае

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. В селе Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края произошел пожар, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщили в среду в ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании в частном доме поступило в пожарно-спасательную часть села Шелаболиха ночью. На момент прибытия пожарных подразделений деревянное строение горело открытым огнем. Как выяснилось впоследствии, в доме находились трое несовершеннолетних, взрослых в столь поздний час не было. По имеющимся данным, пока не подтвержденным следственными органами, на момент возгорания дети, скорее всего, спали и задохнулись в едком дыму", - сказали в ведомстве.

Как пояснили в ГУ МЧС, спасти находившихся внутри дома детей не представлялось возможным, поскольку очевидцы обнаружили пожар слишком поздно. Возгорание началось с веранды дома. На момент ликвидации его площадь составила более 35 кв. метров.

Специалисты рассматривают две версии произошедшего: нарушение правил монтажа электрооборудования и неосторожность при курении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону. Расследование ведется по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

По информации ведомства, при пожаре погибли девочка 2013 года рождения и два ее брата 2004 и 2010 годов рождения. По предварительным данным, дети были оставлены матерью одни без присмотра.

Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. Следователи также инициировали доследственную проверку "по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с данной семьей".

На место происшествия также выехали представители Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, для оказания экстренной психологической помощи в село направлены психологи.