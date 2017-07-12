Пожар произошел в квартире в районе Арбата

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы.
"Утром в среду в квартире д. 5/15 в Малом Афанасьевском переулке произошло возгорание на площади 10 кв метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Там отметили, что в настоящее время возгорание ликвидировано.
В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что в результате пожара один человек погиб, еще трое госпитализированы.
Он отметил, что возгорание произошло в семиэтажном здании 1930-х годов постройки.