Пожар произошел в квартире в районе Арбата

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы.

"Утром в среду в квартире д. 5/15 в Малом Афанасьевском переулке произошло возгорание на площади 10 кв метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Там отметили, что в настоящее время возгорание ликвидировано.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что в результате пожара один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Он отметил, что возгорание произошло в семиэтажном здании 1930-х годов постройки.