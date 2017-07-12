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"Почта России" и ФСБ изъяли посылки из Германии с 30 кг наркотиков

Происшествия
12 июля, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Согласно документам в посылке должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с оперативниками управления ФСБ по Москве и Московской области перекрыли канал поставки на территорию России 30 килограммов наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"Согласно сопроводительным документам в международных почтовых отправлениях должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что в целях бесконтрольного получения посылок, адресованных вымышленным людям, 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали им международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.

"В изъятых посылках эксперты обнаружили свыше 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на черном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что оба наркодилера задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи.

"По результатам проведенных мероприятий следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере"). Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также их возможные сообщники и каналы распространения наркотических средств", - сказал собеседник агентства, отметив, что "Почта России" взаимодействует с правоохранительными органами в рамках сопровождения возбужденного уголовного дела.

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