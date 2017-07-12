"Почта России" и ФСБ изъяли посылки из Германии с 30 кг наркотиков

Субсидии под киль: что может грозить малым и средним рыбопромысловым предприятиям АрктикиЭкономика и бизнес 12 июля, 11:30
Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017Спорт 12 июля, 11:21
Онлайн-конференция "Финансовая господдержка предпринимателей"Онлайн-конференции 12 июля, 11:20
Минфин предложил распространить действие ЕГАИС на лекарстваЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
"Лаборатория Касперского" опровергла обвинения в причастности к кибершпионажуЭкономика и бизнес 12 июля, 11:15
Пумпянский: стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдан уже в октябре-ноябреСпорт 12 июля, 11:08
Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора ОзероваПолитика 12 июля, 10:59
Боксер Пакьяо сообщил о намерении продолжить карьеруСпорт 12 июля, 10:59
Федерация бокса России взялась за профессионалов: дисциплина включена в реестр МинспортаСпорт 12 июля, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с оперативниками управления ФСБ по Москве и Московской области перекрыли канал поставки на территорию России 30 килограммов наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Согласно сопроводительным документам в международных почтовых отправлениях должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств", - сказал собеседник агентства.
По его словам, установлено, что в целях бесконтрольного получения посылок, адресованных вымышленным людям, 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали им международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства получателя.
"В изъятых посылках эксперты обнаружили свыше 30 кг сильнодействующих синтетических препаратов, которые считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на черном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей", - сказал сотрудник пресс-службы. Он отметил, что оба наркодилера задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи.
"По результатам проведенных мероприятий следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере"). Устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также их возможные сообщники и каналы распространения наркотических средств", - сказал собеседник агентства, отметив, что "Почта России" взаимодействует с правоохранительными органами в рамках сопровождения возбужденного уголовного дела.