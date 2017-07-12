Бетономешалка перевернулась на Каширском шоссе в Москве

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на Каширском шоссе в Москве из-за перевернувшейся бетономешалки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
"Движение автотранспорта на Каширском шоссе затруднено из-за перевернувшейся бетономешалки. Пострадавших в результате ДТП нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины произошедшего и помогают в организации движения.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что в районе ДТП перекрыта третья и пятая полосы дороги.