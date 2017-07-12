Три человека погибли в результате стрельбы на юге США

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ТАСС, 12 июля. Мужчина застрелил в среду трех человек в ходе бытового конфликта на юге США. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, в настоящий момент его разыскивает полиция, сообщает американский телеканал CBS.
Инцидент произошел в окрестностях города Бирмингем в штате Алабама. 53-летний Кеннет Левер открыл стрельбу, вероятно, в ходе бытового конфликта, после чего скрылся в лесу. Убиты женщина и двое мужчин.
Полиция проводит операцию по поиску преступника. Местным жителям предписано не покидать свои дома, так как Левер "вооружен и опасен". Стражи порядка не исключают, что он мог покинуть город на автомобиле.